Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'a 1.9 Milyar TL Eğitim Yatırımı

14.03.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valiliği, 2023-2025 döneminde 162 eğitim yatırımı için 1.879 milyon lira bütçe ayırdı.

Samsun Valiliği, 2023-2025 yıllarında yürütülen çalışmalarla yaklaşık 1 milyar 879 milyon lira bütçeli 162 Milli Eğitim Bakanlığı yatırımının şehre kazandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle geleceğin teminatı çocukların daha kaliteli eğitim alması ve başarı çıtasını en üst seviyeye taşımak amacıyla derslik sayısının artırılmasından okulların modernizasyonuna kadar her alanda yatırım seferberliği yürütüldüğü belirtildi.

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kendilerini mutlu ve huzurlu hissettikleri okul ve sınıf ortamları oluşturmak, eğitim kalitesini yükseltmek hedefiyle 2023-2025 yıllarında yürütülen çalışmalarla yaklaşık 1 milyar 879 milyon lira bütçeli 162 Milli Eğitim Bakanlığı yatırımının şehre kazandırıldığı aktarılan açıklamada, "YİKOB tarafından yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarından 31'i temel eğitim, 8'i devlet, 123'ü de güçlendirme yatırımlarını kapsamaktadır. Anaokulu, özel eğitim anaokulu, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarını kapsayan temel eğitim yatırımlarının 22'si tamamlanmış, 6'sının inşaatı devam etmekte, 3'ü proje ve ihale aşamasında. Fen lisesi ve pansiyon, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, özel eğitim okulu, imam hatip lisesi ve pansiyon, mesleki teknik atölye, spor salonu, öğretmenevi ve akşam sanat okullarını kapsayan devlet yatırımları hayata geçmektedir." ifadelerine yer verildi.

Güçlendirme yatırımlarının ise 109'unun tamamlandığı, 3'ünün inşaatının devam ettiği, 11 yıkım işinin ise proje ve ihale aşamasında olduğu anlatılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ayrıca 3 okul da güçlendirme için 2025 yılında tahkik kapsamına alınmıştır. Yine YİKOB tarafından yürütülen 12 milyon 638 bin liralık 7 eğitim yatırımı onarım projesinden 6'sı tamamlanmış olup, 1'inin yapımı devam etmektedir. 2025 yılında yürütülen büyük onarım işleri kapsamında ise 133 okul ve kurumun onarımı planlanmış, Bakanlıkça tahsis edilen 90 milyon lira ile 107 okul veya kurumun onarımı tamamlanmış, 26 okul veya kurumun onarımı devam etmektedir. 2026-2028 dönemi için teklif edilen 17 temel eğitim yatırımı ve 13 devlet yatırımı da Bakanlık değerlendirmesindedir. Samsun'a gösterdikleri yakın ilgi ve gelişimi noktasında yatırım ve her alanda önemli destek ile büyük katkı sağlayan saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığı kabinemizin kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve Samsunlu hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 16:00:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsun'a 1.9 Milyar TL Eğitim Yatırımı
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.