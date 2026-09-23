Samsun Alaçam'da iki kız kardeş, 90 zeytin ağacının bakımını yapıp üretimi artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Alaçam'da iki kız kardeş, 90 zeytin ağacının bakımını yapıp üretimi artırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Alaçam\'da iki kız kardeş, 90 zeytin ağacının bakımını yapıp üretimi artırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Samsun'a dönen iki kız kardeş, Alaçam'da babalarının vefatının ardından bakımsız kalan 90 zeytin ağacına sahip çıktı. Bakımla üretim 800 kilogramdan 1200 kilograma çıktı, bu yıl yaklaşık 2 ton ürün bekleniyor.

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ/SAMET ATASOY - İstanbul'dan memleketleri Samsun'a dönen iki kız kardeş, Alaçam ilçesinde babalarının yıllarca emek verdiği ancak vefatının ardından bakımsız kalan zeytin bahçesini yeniden üretime kazandırdı.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki Nuran Işık ile 49 yaşındaki kız kardeşi Nurcan Ayaş, yaklaşık 5 yıl önce memleketleri Samsun'a döndü.

Alaçam ilçesinde tarımla ilgilenmeye karar veren kız kardeşler, Etyemez Mahallesi'nde babaları Naim Güller'in yaklaşık 40 yıl önce 4 dekarlık alanda zeytin yetiştirmeye başladığı ancak 2010 yılında vefat etmesinin ardından bakımsız kalan zeytinliğine sahip çıktı.

Arazideki yaklaşık 90 zeytin ağacının bakımını yaparak yeniden üretime kazandıran kız kardeşler, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden de teknik destek almaya başladı.

Nuran Işık, AA muhabirine, zeytin üretimine yabancı olmadıklarını, çocukluk yıllarında ailesiyle bahçede çalıştığını söyledi.

Bu konuda geçmişe dayanan bilgileri bulunduğunu belirten Işık, "30 yıl sonra kaldığımız yerden tekrar başladık. Çiftçilik anlamında değil de babamın ismi yürüsün, emekleri yerde kalmasın diye kardeşimle bakıyoruz. Yani kaldığı yerden tekrar canlandırmak istedik." dedi.

"Babamızdan kalan bahçeyi gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz"

Nurcan Ayaş da ağaçların dikildiği yıllarda küçük olduğunu ancak babasının bahçeye gösterdiği özeni hatırladığını dile getirdi.

Babasının zeytin ağaçlarının gelişimini yakından takip ettiğini vurgulayan Ayaş, "Babam çok güzel bakardı. Bir dal kırılsa aklı çıkardı, o kadar üzülürdü. Kızardı bize hatta toplarken, 'Dalları kırmayın, aman dikkat edin'. Her gün burada otururdu." diye konuştu.

Babalarının vefatından sonra annelerinin yalnız kaldığını ve bahçeyle yeterince ilgilenemediğini aktaran Ayaş, "Biz geldik yeniden. Bu sene daha da güzel. Yine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki mühendislerimizin desteğiyle ilerliyoruz. Babamızdan kalan bahçeyi gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz. Gücümüz yettiğince devam edeceğiz. İnşallah çocuklarımız da bizden örnek alır, bunu devam ettirir." ifadelerini kullandı.

Anne Kerime Güller ise 4 çocuk annesi olduğunu, zeytin ağaçlarını eşiyle büyük emek vererek yetiştirdiklerini anlattı.

Fidanların Yalova'dan getirildiğini aktaran Güller, "Çocuklarım küçüktü o zaman. Yıllarca emek verdik. Eşimle fidanlara çok iyi baktık. Eşim vefat edince ben de ilgilenemedim. Şimdi kızlarım bakıyor, ilgileniyor, babalarının emeğine sahip çıkıyorlar." diye konuştu.

İlçede zeytin üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor

Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan da iki kız kardeşin bahçeyle düzenli olarak ilgilendiğini söyledi.

Bakımın ürün miktarına da yansıdığının altını çizen Özcan, "İlk dönemde 800 kilogram olan zeytin üretimi daha sonra 1200 kilograma yükseldi. Bu yıl yaklaşık 2 ton ürün bekleniyor." dedi.

İlçede zeytin üretiminin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirten Özcan, Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle üreticilere 5 bin zeytin fidanı dağıtılacağını, bunun yaklaşık 170 dekarlık yeni üretim alanına karşılık geldiğini anlattı.

Özcan, yine Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçeye zeytinyağı makinesi de kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiGüncelZeytinAlaçamSamsunYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:46
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor’a destek sözü
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:05:16. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Alaçam'da iki kız kardeş, 90 zeytin ağacının bakımını yapıp üretimi artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement