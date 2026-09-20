Samsun Albak Mahallesi'nde fındık evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Samsun Albak Mahallesi'nde fındık evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Albak Mahallesi'nde Veli Sarı'ya ait fındık evinde 11.30 sıralarında çıkan yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Büyükşehir itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.
Samsun'da fındık evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Albak Mahallesi'nde Veli Sarı'ya ait fındık evinde saat 11.30 sıralarında elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle fındık evinde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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