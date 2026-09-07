Samsun Atakum'da 3 motosikletin çarpıştığı kazada sürücü hastanede yaşamını yitirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde üç motosikletin karıştığı trafik kazasında iki sürücü yaralandı. Yaralılardan N.O., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; kazadan yara almadan kurtulan B.A. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Samsun'un Atakum ilçesinde üç motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, H.C.D'nin (25) kullandığı 55 LU 282 plakalı motosiklet, N.O'nun (22) kullandığı 52 KA 945 plakalı motosiklet ile B.A'nın (22) kullandığı 55 ALD 576 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüleri N.O. ve H.C.D. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan N.O, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazadan yara almadan kurtulan B.A. ise ifadesi alınmak üzere Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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