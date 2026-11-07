Samsun Atakum'da beşinci kattan düşen 112'de görevli acil tıp teknisyeni öldü

Samsun Atakum'da beşinci kattan düşen 112'de görevli acil tıp teknisyeni öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde beşinci kattaki dairesinin balkonunda dengesini kaybeden 112'de görevli acil tıp teknisyeni düşerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde teknisyenin öldüğü belirlendi.
Samsun'un Atakum ilçesinde balkondan düşen acil tıp teknisyeni yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi İzmir Caddesi'nde beşinci kattaki dairesinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybeden Sinan Keleş (39) düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keleş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Keleş'in 112'de acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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