Samsun Atakum'da beşinci kattan düşen 112'de görevli acil tıp teknisyeni öldü - Son Dakika
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Samsun Atakum'da beşinci kattan düşen 112'de görevli acil tıp teknisyeni öldü

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Samsun'un Atakum ilçesinde beşinci kattaki dairesinin balkonunda dengesini kaybeden 112'de görevli acil tıp teknisyeni düşerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde teknisyenin öldüğü belirlendi.

Samsun'un Atakum ilçesinde balkondan düşen acil tıp teknisyeni yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi İzmir Caddesi'nde beşinci kattaki dairesinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybeden Sinan Keleş (39) düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keleş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Keleş'in 112'de acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA
AtakumSamsunSağlıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Atakum'da beşinci kattan düşen 112'de görevli acil tıp teknisyeni öldü - Son Dakika
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