Samsun Atakum'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Atakum'da, Samsun-Ankara kara yolunun Sarıışık Mahallesi mevkiinde otomobil ile kamyonet çarpıştı ve otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı; genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kavak yönüne gden İ.K. (39) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Samsun Ankara kara yolunun Sarıışık Mahallesi mevkiinde, önünde giden A.S. (40) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı.
Ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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