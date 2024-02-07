Samsun Bafra'da 10 Bin Kişilik Cami İnşa Edilecek - Son Dakika
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Samsun Bafra'da 10 Bin Kişilik Cami İnşa Edilecek

Samsun Bafra\'da 10 Bin Kişilik Cami İnşa Edilecek

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nde 10 bin kişilik cami yapılması için çalışmalara başlandı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, cami inşaatının temel atma töreninin yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirtti. Millet Bahçesi'nin hemen köşesinde yer alacak olan cami, Bafra'nın sembolü olacak.

07.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
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Samsun'un Bafra ilçesinde Millet Bahçesi'nde 10 bin kişilik cami yapılması için çalışma başlatıldı.

Bafra'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan Millet Bahçesi çalışmaları sürerken, proje alanında cami de inşa edilecek.

Kızılırmak Sedde kıyısında 310 bin 106,67 metrekare alanda yapılan Millet Bahçesi bünyesinde yer alacak cami, 10 dönüm alanda yaklaşık 2 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Cami alanında 2 bin metrekare oturma ve dinlenme alanları de bulunacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gazetecilere, Millet Bahçesi'nde 10 bin kişilik Millet Camisi projesinin arifesinde olduklarını söyledi.

Projede temelin kazıldığını belirten Kılıç, "Önümüzdeki günlerde temel atma töreni ile cami inşaatına başlanmış olacak. Millet Camisi ile ilgili dernek kuruldu. Bu cami, milletimizin gayretleriyle yapılacak. Belediye olarak da altyapı çalışmalarını, imar planlarını, projeler gibi düzenlemeler yapıyoruz." dedi.

İlçelerinde hayırseverlerin oldukça fazla olduğunu dile getiren Kılıç, "Başlangıcında kamyon ve kepçe sahibi hafriyatçılarımız bir araya geldi, 'Başkanım buranın hafriyatını biz yaparız. Bu hayır olayına talibiz' dediler. Kazı, Bafra'mızın önde gelen birkaç hafriyatçısı tarafından hayır olarak yapılıyor. Bafra'nın belki sembolü olacak, Millet Bahçesi'nin hemen köşesinde ibadethaneyi Bafra'ya kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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