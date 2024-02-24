Samsun'un Bafra ilçesinde Berat Kandili programı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde Berat Kandili programı düzenlendi

Samsun\'un Bafra ilçesinde Berat Kandili programı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Çarşı Camisi'nde akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim, mevlit, kaside ve ilahiler okundu. İlçe vaizi Fatih Dülger'in konuşmasının ardından yatsı namazı kılındı ve Bafra Belediyesi tarafından cemaate ikramda bulunuldu. Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve vatandaşlar katıldı.

24.02.2024 21:33  Güncelleme: 21:34
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Samsun'un Bafra ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Çarşı Camisi'nde akşam namazı sonrası başlayan programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlit, kaside ve ilahiler okundu.

İlçe vaizi Fatih Dülger'in, " Berat Kandili'nin önemi ve tevbe" konulu sohbeti ve duası sonrası din hizmetleri uzmanı Süleyman Dinçer tarafından yatsı namazı kaldırıldı.

Namazın ardından Bafra Belediyesi cemaate ikramda bulundu.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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