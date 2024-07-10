Samsun Bafra'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Samsun Bafra'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir apartmanın sekizinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.07.2024 09:13
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İshaklı Mahallesi Hızır 8. Sokak'ta bulunan bir apartmanın sekizinci katında Cesarettin Ertürk'e (35) ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden Ertürk, müdahale etmesine rağmen alevleri söndüremedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan etkilenen Cesarettin Ertürk ile evde bulunan Elif (33), Zeynep (4), Ayşe (59) ile 20 aylık Büşra Ertürk, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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