Samsun Bafra'da Emniyet Güven Huzuru Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Emniyet Güven Huzuru Uygulaması Gerçekleştirildi

Samsun Bafra\'da Emniyet Güven Huzuru Uygulaması Gerçekleştirildi

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen güven huzuru uygulamasında, 35 araç kontrol edildi, 113 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Bir araçta bıçak ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

14.02.2024 08:59
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Samsun'un Bafra ilçesinde emniyet tarafından güven huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında ilçe genelinde, mahalle ve caddelerde şüpheli araç ve kişileri denetledi.

Çalışmada 35 araç kontrol edildi, 113 kişinin GBT sorgusuna bakıldı, 1 araçta bıçak ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi, sürücü hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da Emniyet Güven Huzuru Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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