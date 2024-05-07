Samsun Bafra\'da eski vergi dairesi kütüphane ve okuma salonuna dönüştürülüyor

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Samsun'un Bafra ilçesinde, eski vergi dairesinin Kütüphane ve Okuma Salonu'na dönüştürülmesi amacıyla protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek, Tekel Caddesi'nde bulunan eski vergi dairesini revize etmek, ihtiyaç duyulan kütüphane ve okuma salonunu ilçeye kazandırmak amacıyla protokol metnini imzaladıklarını belirtti.

Bafra Belediyesinin ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacak Kütüphane ve Okuma Salonu Projesi ile başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubunun rahat ve huzurlu ortamda ders çalışma, kitap okuma, güncel yayınları takip etme ve araştırma yapmasında öncülük etmesini hedeflediğini aktaran Kılıç, otogarın karşısında bulunan alanda birçok imkan ve ikramlarla 70 gencin ders çalışması ve sınavlarına hazırlanmasında destek olan belediyenin Kütüphane ve Okuma Salonu ile 200'den fazla öğrenciye hizmet sunacağını kaydetti.