Samsun Bafra'da eski vergi dairesi kütüphane ve okuma salonuna dönüştürülüyor - Son Dakika
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Samsun Bafra'da eski vergi dairesi kütüphane ve okuma salonuna dönüştürülüyor

Samsun Bafra\'da eski vergi dairesi kütüphane ve okuma salonuna dönüştürülüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, eski vergi dairesinin Kütüphane ve Okuma Salonu'na dönüştürülmesi amacıyla protokol imzalandı. Bafra Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacak olan proje ile gençler ve çocuklar başta olmak üzere her yaş grubuna rahat ve huzurlu bir ortamda ders çalışma, kitap okuma, güncel yayınları takip etme ve araştırma yapma imkanı sunmayı hedefliyor. Kütüphane ve Okuma Salonu, 200'den fazla öğrenciye hizmet verecek.

07.05.2024 09:25
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Samsun'un Bafra ilçesinde, eski vergi dairesinin Kütüphane ve Okuma Salonu'na dönüştürülmesi amacıyla protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek, Tekel Caddesi'nde bulunan eski vergi dairesini revize etmek, ihtiyaç duyulan kütüphane ve okuma salonunu ilçeye kazandırmak amacıyla protokol metnini imzaladıklarını belirtti.

Bafra Belediyesinin ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacak Kütüphane ve Okuma Salonu Projesi ile başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubunun rahat ve huzurlu ortamda ders çalışma, kitap okuma, güncel yayınları takip etme ve araştırma yapmasında öncülük etmesini hedeflediğini aktaran Kılıç, otogarın karşısında bulunan alanda birçok imkan ve ikramlarla 70 gencin ders çalışması ve sınavlarına hazırlanmasında destek olan belediyenin Kütüphane ve Okuma Salonu ile 200'den fazla öğrenciye hizmet sunacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da eski vergi dairesi kütüphane ve okuma salonuna dönüştürülüyor - Son Dakika

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