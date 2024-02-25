Samsun Bafra'da Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulaması Düzenledi - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulaması Düzenledi

Samsun Bafra\'da Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulaması Düzenledi

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş yönünden aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sabit nokta uygulaması gerçekleştirdi. Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde yapılan uygulamada 40 araç kontrol edilirken 238 kişiye de GBT sorgusu yapıldı. Uygulama esnasında, yoklama kaçağı olduğu öğrenilen 1 kişi yakalandı.

25.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:24
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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri asayiş uygulaması düzenledi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş yönünden aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sabit nokta uygulaması gerçekleştirdi.

Samsun- Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde yapılan uygulamada 40 araç kontrol edilirken 238 kişiye de GBT sorgusu yapıldı.

Uygulama esnasında, yoklama kaçağı olduğu öğrenilen 1 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulaması Düzenledi - Son Dakika
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