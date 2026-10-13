Samsun Bafra'da kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Samsun Bafra'da kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde 11 Ekim'de devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sarıköy Mahallesi'nde 11 Ekim'de Efe Soruklu'nun (18) kullandığı 55 APT 932 plakalı motosiklet devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Soruklu, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Soruklu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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