Samsun Bafra\'da Kızılırmak Seddesi\'ne devrilen minibüste 2 kişi yaralandı

Samsun Bafra'da Kızılırmak Seddesi'ne devrilen minibüste 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde bir minibüs, Kızılırmak Seddesi'ne devrildi ve 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ile bir yolcu ekiplerce çıkarıldı; yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Fahri Yıldırım (56) idaresindeki 55 C 5182 plakalı minibüs, Doğankaya Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda Kızılırmak Seddesi'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile minibüste bulunan Yılmaz Çakır (62) ekiplerce çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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