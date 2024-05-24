Samsun Bafra'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Samsun Bafra\'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kazada bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Diğer kazada ise iki kamyonet çarpıştı ve her iki sürücü de Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira para cezası kesildi.

24.05.2024 20:49
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

K.A. yönetimindeki 55 AGS 271 plakalı otomobil, Alparslan Mahallesi Yurt 2'nci Sokak'ta Ömür A. idaresindeki 55 NY 046 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklette bulunan Baran A, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira para cezası kesildi.

Hasan Ö'nün kullandığı 55 AGB 669 plakalı kamyonet Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde Zehra Y. idaresindeki 55 LB 508 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldıkları Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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