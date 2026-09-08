Samsun Bafra'da otomobille kamyonet çarpıştı, Meral S. yaralandı hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesi Çetinkaya Mahallesi'nde Fuat S. yönetimindeki otomobil, Şakir S. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Meral S. yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Fuat S. (48) idaresindeki 34 FT 036 plakalı otomobil, Çetinkaya Mahallesi'nde Şakir S. (60) yönetimindeki 55 JR 211 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Meral S. (60) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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