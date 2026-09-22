Samsun Bafra\'da saman deposunu saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Samsun Bafra'da saman deposunu saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde bir çiftliğin saman deposunda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Samsun-Sinop kara yolundaki depoya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi, alevlere iş makineleri ve arazözlerle müdahale ediliyor.
SAMSUN'un Bafra ilçesindeki bir çiftlikte bulunan saman deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Saat 17.00 sıralarında Samsun- Sinop kara yolu Bafra ilçesinde bulunan bir çiftliğin saman deposunda yangın çıktı. Depodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, depoyu saran alevlere iş makineleri ve arazözlerle müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
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