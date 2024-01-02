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Samsun Bafra'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangında F.D'nin kullandığı otomobilde hasar oluştu. Sürücü, alevi fark ederek otomobili yol kenarına çekti ve çevredekilerin yardımıyla yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek otomobili kaldırdı.

Samsun Bafra\'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
02.01.2024 - 21:09,
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Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda F.D'nin kullandığı 55 AJB 785 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken alev çıkmaya başladı.

Alevi fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek aracından indi.

Çevredekilerin yardımıyla otomobildeki yangın, yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından otomobili çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırdı.

Kaynak: AA
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