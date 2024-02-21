Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

21.02.2024 23:21
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İkamet ve eklentilerinde yapılan aramada 2 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram kenevir tohumu, 1 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda N.K. (50), A.D. (33) ve H.K.(31) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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