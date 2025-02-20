Samsun Beyaza Büründü

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Samsun, beyaz gelinliğini giydi

SAMSUN - Gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu Samsun'da şehir merkezi ve birçok ile yağan karın etkisi ile beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarılar sonucunda Samsun'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezi ve birçok ilçeyi beyaz gelinliği ile kapladı. Sabah gündelik hayatlarına başlamak için evden çıkan vatandaşlar, bembeyaz bir Samsun'a uyandı. Merkez ilçelerde eğitime ara verilmezken işe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar zorluk yaşadı.

Kar yüksek kesimlerde sahil ve alçak kesimlere göre daha etkili olurken, uzun süredir bekledikleri karı gören vatandaşlar, çok güzel bir manzaranın olduğunu, bu kar yağışını günlerdir beklediklerini, kar yağacağını bildiklerini ancak bu kadar etkili olacağını bilemediklerini söylediler.

MGM'den edinilen bilgiye göre Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle Samsun ve çevrelerindeki kar yağışının birkaç gün daha devam edeceği öğrenildi.