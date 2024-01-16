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Samsun Canik'te bir mağazanın çatısında yangın çıktı - Son Dakika
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Samsun Canik'te bir mağazanın çatısında yangın çıktı

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir mefruşat mağazasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Samsun Canik\'te bir mağazanın çatısında yangın çıktı
16.01.2024 - 10:14,
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SAMSUN'un Canik ilçesinde mefruşat mağazasının çatısında çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Canik ilçesinde, Eski Sanayi Sitesi'ndeki mefruşat mağazasının çatısında dün akşam yangın çıktı. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangını, yaklaşık 1 saatte söndürdü. Zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
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