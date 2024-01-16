Samsun Canik\'te bir mağazanın çatısında yangın çıktı

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SAMSUN'un Canik ilçesinde mefruşat mağazasının çatısında çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Canik ilçesinde, Eski Sanayi Sitesi'ndeki mefruşat mağazasının çatısında dün akşam yangın çıktı. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangını, yaklaşık 1 saatte söndürdü. Zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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