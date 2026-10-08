Samsun Canik'te hafif ticari aracın çarptığı cip takla attı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun Canik'te hafif ticari aracın çarptığı cip takla attı, 1 kişi yaralandı

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Samsun Canik\'te hafif ticari aracın çarptığı cip takla attı, 1 kişi yaralandı
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Samsun Canik'te kavşakta kırmızı ışıkta yola çıkan hafif ticari aracın çarptığı cip takla attı. Cipte sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde kavşakta hafif ticari aracın çarptığı cip takla attı. Kazada cipteki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Emre A. (27) yönetimindeki 34 NCJ 480 plakalı hafif ticari araç, kavşakta kırmızı ışık yanarken yola çıktığı sırada Kemal G.'nin (40) kullandığı 34 BOS 84 plakalı cipe çarptı. Cip takla atarken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cipte sıkışan Kemal G. ile Erdal Y. (36), itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan Erdal Y., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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