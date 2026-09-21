Samsun Canik'te yağma hükümlüsü yakalandı, 15 yıl 9 ay cezası kesinleşmişti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Canik ilçesinde aranan kişilere yönelik çalışma yapan emniyet ekipleri, yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Canik ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "yağma" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'yi (32) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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