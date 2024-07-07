Samsun Çarşamba'da Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ile iş yerleri su altında kaldı.

İlçede etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.

Yağış nedeniyle Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi, Kızılay Caddesi ve Stadyum Caddesi'nde yollar su altında kaldı, yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Caddelerdeki bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.