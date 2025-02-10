Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 124 Bin Yolcu

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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının ilk ayında 124 bin 201 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ocak ayında yolcu trafiği iç hatlarda 111 bin 595, dış hatlarda 12 bin 606 olmak üzere 124 bin 201 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1217, dış hatlarda ise 123 uçak iniş kalkış yaptı.

Yük trafiği ise ocak ayında 1340 ton oldu.