Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 8 ayda 1 milyon 137 bin yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 8 ayda 1 milyon 137 bin yolcuya hizmet verildi

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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2026 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 137 bin 472 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında ise yolcu trafiği 180 bin 17 olarak gerçekleşirken, yıl genelinde 10 bin 158 uçak iniş kalkış yaptı ve 10 bin 578 ton yük taşındı.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2026 yılının 8 ayında 1 milyon 137 bin 472 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ağustos ayında yolcu trafiği iç hatlarda 151 bin 551, dış hatlarda 28 bin 466 olmak üzere 180 bin 17 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1226, dış hatlarda da 192 uçak iniş ve kalkış yaptı. Yük trafiği ise 1973 ton oldu.

Yılın 8 ayında ise yolcu trafiği 1 milyon 137 bin 472 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde 10 bin 158 uçak iniş kalkış ve yaptı, yük trafiği de 10 bin 578 tona ulaştı.?????

Kaynak: AA

Havacılık, Ağustos, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 8 ayda 1 milyon 137 bin yolcuya hizmet verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 8 ayda 1 milyon 137 bin yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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