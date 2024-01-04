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Samsun'un Bafra ilçesinde 1 aylık bebeğin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde 1 aylık bebeğin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir aylık bir bebeğin yatağında ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Bebeğin annesi, hareketsiz olduğunu fark ederek yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun\'un Bafra ilçesinde 1 aylık bebeğin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
04.01.2024 - 18:59,
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Samsun'un Bafra ilçesinde 1 ay 6 günlük bebeğin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dededağ Mahallesi'nde S.C.C'nin annesi, bebeğinin yatağında hareketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan muayenede, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsi sonrası, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'un Bafra ilçesinde 1 aylık bebeğin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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