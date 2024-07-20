Samsun'da 1 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda kaçak tütün sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 1 ton 215 kilogram kaçak tütün, 10 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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