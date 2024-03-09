Samsun'da 10 Bin 679 Bandrolsüz Kitap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 10 Bin 679 Bandrolsüz Kitap Ele Geçirildi

Samsun\'da 10 Bin 679 Bandrolsüz Kitap Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir depoda yapılan aramada, mahkeme kararıyla bandrolsüz ve bandrol yönetmeliğine aykırı 10 bin 679 kitap bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kitaplara el koyarken iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlattı.

09.03.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir depoda 10 bin 679 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin deposunda mahkeme kararı ile arama yaptı.

Ekipler, depoda "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında bandrolsüz ve bandrol yönetmeliğine aykırı 10 bin 679 kitap buldu.

Kitaplara el koyan ekipler, iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 10 Bin 679 Bandrolsüz Kitap Ele Geçirildi - Son Dakika

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