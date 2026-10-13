Samsun'da 10 fındık bahçesinde randımanın yüzde 56'ya çıkarılması hedefleniyor - Son Dakika
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Samsun'da 10 fındık bahçesinde randımanın yüzde 56'ya çıkarılması hedefleniyor

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Samsun\'da 10 fındık bahçesinde randımanın yüzde 56\'ya çıkarılması hedefleniyor
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Samsun'da fındıkta verim ve kaliteyi artırmayı amaçlayan FINDEK projesinin tanıtımı yapıldı, Atakum'daki 9 mahallede 10 fındık bahçesi model bahçe seçildi. Dekardan alınan 100-130 kilogram verimin 160 kilograma, yüzde 45'lik randımanın yüzde 54-56'ya çıkarılması hedefleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünü olan fındıkta randıman ve üretimi artırmak için Samsun'da başlatılan Fındıkta Eğitim ve Kalkınma (FINDEK) projesinin tanıtımı yapıldı.

Samsun'un Atakum ilçesindeki 9 mahallede ilk olarak başlatılan FINDEK projesi kapsamında 10 fındık bahçesi model bahçe olarak seçildi.

Proje kapsamında, geleneksel üretim yöntemleri ile dekar başına 100 ila 130 kilogram verim alınan bahçelerden 160 kilogram üretim alınması hedefleniyor. Ayrıca yüzde 45 olan fındığın randımanının model bahçelerde yüzde 54 ila 56 seviyelerine yükseltilmesi amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Özören Mahallesi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, fındığın Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden birisi olduğunu belirtti.

Fındığın ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında bir getirisi olan bir ürün olduğuna işaret eden Yılmaz, "Samsun'da özellikle doğu ilçelerimizde fındığın önemli oranda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tabii böylesine önemli olan ülkemize son derece ciddi bir döviz getirisi olan bir üründe verim ve kaliteyi artırmak istiyoruz. Verim ve kaliteyi artırmak için yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bunların bir proje disipliniyle hayata geçirilmesi için de bu proje uygulanmaya başlandı." dedi.

Proje kapsamında 10 örnek fındık bahçesinin model olarak seçildiğini belirten Yılmaz, "Bu üreticilerimizin arazilerinde yapılacak çalışmalar, uygulamalı eğitimler sonucunda verimde, kalitede, randımanda artış sağlanması hedefleniyor. Nihayetinde de üreticimizin daha çok kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

Maliyetlerin de düşürülmesinin amaçlandığına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Fındıkta işçilik maliyetleri en büyük maliyet unsurudur. İşçilik maliyetlerini, hasat işçiliğini düşürecek, file uygulaması da gerçekleştirilecek. File uygulamasının gerçekleştirilmesiyle de hasat işçiliğinde yüzde 70'lere varan maliyet azalması söz konusu olacak. Verim ve kalite artışı, maliyetlerin düşürülmesi, atık yönetimi ve projenin sonunda hasat yapılan bahçelerden alınan numunelerin kalıntı yönüyle de laboratuvarlarda incelenmesi sonucu kalıntı bırakmayan kalıntısı olmayan ürünün tüketiciyle buluşturulması... Bu yönde düşünülmüş güzel bir proje."

Yılmaz, projenin finansmanını Samsun Büyükşehir Belediyesinin sağlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerimizde de yoğun bir fındık üretimi söz konusu. Bu ilçelerimizde bu proje büyütülerek devam edecek. Neticede ilimizde 110 bin ton civarında olan üretimimizi daha yukarılara taşımak istiyoruz. Fındık üreticimizin birim alandan daha çok kazanması için çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından fındık üreticilerine tarlada yapılacak uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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