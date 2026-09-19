Samsun\'da 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun'un İlkadım ilçesindeki adreslere düzenlediği operasyonda 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.C. (23), işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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