Samsun'da 12 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C.H'yi, saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
