Samsun'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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