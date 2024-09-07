Hırsızlık ve Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

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Samsun'da hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis bulunan H.K'nın, İlkadım ilçesinde bir adreste olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.K, cezası yüzüne okunduktan sonda cezaevine gönderildi.