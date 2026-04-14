Samsun’da 149 Yıl Hapisle Aranan İkili Yakalandı

SAMSUN'da 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Gülbahçe Yılmaz ile 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sibel Yılmaz yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 38 ayrı dosyadan 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülbahçe Yılmaz'ı İlkadım ilçesinde; 53 yıl 6 ay hapisle aranan Sibel Yılmaz'ı Canik ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan firari hükümlüler, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
