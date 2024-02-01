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Samsun'da 17 Kilo 700 Gram Esrar İle Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da 17 Kilo 700 Gram Esrar İle Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Samsun\'da 17 Kilo 700 Gram Esrar İle Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli B.Ş'nin 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramada 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

01.02.2024 17:35  Güncelleme: 17:37
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 17 kilo 700 gram esrar ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu şüpheli B.Ş'nin 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerindeki adreslerinde arama yaptı.

Aramada 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 19 Mayıs, Samsun, Samsun, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 17 Kilo 700 Gram Esrar İle Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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