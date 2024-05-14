Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 'Buz Şöleni' düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 'Buz Şöleni' düzenlendi

Samsun\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nda \'Buz Şöleni\' düzenlendi

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Buz Şöleni' gösterisinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kulüplerin buz hokeyi, artistik buz pateni ve sürat pateni sporcuları performans sergiledi. Buz hokeyi sporcuları gösteri maçıyla branşlarını tanıtırken, sürat pateni sporcuları da şovlarıyla hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar, artistik buz pateni sporcularının bireysel ve takım halindeki gösterilerini ilgiyle takip etti. Program sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporcuları tebrik etti.

14.05.2024 23:01
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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Buz Şöleni" gösterisi düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kulüplerin buz hokeyi, artistik buz pateni ve sürat pateni sporcuları, İlkadım Buz Sporları Salonu'nda buz pistine çıktı.

Buz hokeyi sporcuları gösteri maçıyla branşlarını tanıtırken, sürat pateni sporcuları şovlarıyla hünerlerini sergiledi.

Artistik buz pateni sporcularının buz pistinde bireysel ve takım halindeki gösterilerini de vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, program sonunda sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA

Gençlik, Samsun, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 'Buz Şöleni' düzenlendi - Son Dakika

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