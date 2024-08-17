Samsun'da 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.B'yi saklandığı ikamette yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.