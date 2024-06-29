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Samsun'da 250 çocuk koruyucu ailenin yanında

SAMSUN - Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Bugün 250 evladımız, onları koruyan gönüllü aileleriyle birlikte, huzur ve şefkat ortamında büyüyor" dedi.

Samsun'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Samsun Koruyucu Aile Derneği iş birliği ile Millet Bahçesi'nde yapılan etkinlikte koruyucu aile yanında olan çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinlikte çeşitli gösteriler yapıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün polis maskotu KANKA eşliğinde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Koruyucu aileler, çocukların sağlıklı bir aile ortamında sağlıklı bir aile ortamında büyümelerine katkı sağlayan önemli bir rol üstlenmektedir. Onlar, sevgi, destek ve değerlerle dolu bir ortam sunarak çocukların gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bugün 250 evladımız, onları koruyan gönüllü aileleriyle birlikte, huzur ve şefkat ortamında büyüyor. Diğer yandan koruyucu aileliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığımızın 23 Haziran 2021 tarihli Genelgesi ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş tarihi olan 30 Haziran Günü Koruyucu Aile Günü olarak ilan edilmiş, bu alanda farkındalığın artması amaçlanmıştır. ve bizler bugün burada Koruyucu Aile Günü'nü kutlamak için bir aradayız. Koruyucu Aile Günü, bu değerli insanları onurlandırmak ve toplumun dikkatini bu önemli hizmet dikkat çekmek için bir fırsattır" diye konuştu.