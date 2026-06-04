Samsun\'da 3 İşçi Hayatını Kaybetti

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında akıma kapılıp, kuyuya düşerek hayatını kaybeden 3 işçinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin pota ocağı formeni Naci Gezer (46), mekanik bakım formeni Mustafa İnaç (50) ve pota ocağı işçisi Yunus Çekiç (47) olduğu belirlendi.

VALİ TAVLI'DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olayda 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirterek ailelerine başsağlığı diledi.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,