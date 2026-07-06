Samsun'da 38 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.
Boş bir daire ile araçlarda yapılan aramalarda 38 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan H.Ç. (24), E.O. (24) ve Z.A. (30) gözaltına alındı.
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