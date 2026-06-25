380 Polis Adayı Mezuniyet Coşkusu

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini tamamlayan 380 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Atakum ilçesindeki 19 Mayıs Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleştirilen 23. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

Milletçe huzur ve güvende hissetmenin arkasında emniyet teşkilatının büyük emeği olduğuna dikkati çeken Demir, "Ülkemizin huzuru ve refahı için 181 yıldır gece gündüz demeden büyük özveriyle, fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımız, bugün heyecanlarına ortak olduğumuz yeni neferlerinin de saflarına katılmasıyla asayiş ve güvenliğin temininde sorumluluklarını çok daha etkin şekilde yerine getirecektir." dedi.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı ise 2 yıllık öğretim süresince temel bilimler, hukuk ve mesleki uygulama dersleri ile etkin eğitim süreci sonunda öğrencilerin her yönden polislik mesleğine hazır hale getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Polislik mesleğinin kutsallığını insan hayatını, can ve mal güvenliğini, devletin varlığını ve bütünlüğünü korumaktan aldığını dile getiren Bostancı, "Bu görev devletin en önemli, devredilemez ve ertelenemez görevlerindendir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bu meslek kutsallığını uğrunda can vermekten çekinmeyen şehitlerimizden ve gazilerimizden almaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Arda Kapı yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediyeler verildi.

Daha sonra yemin eden 380 polis adayı kep attı.

Polis adayları, törenin ardından sevinçlerini arkadaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaştı.

Törene Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.