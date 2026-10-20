Samsun\'da 4 firari hükümlü yakalandı, 14 kişinin ev ve araçlarında uyuşturucu bulundu

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve arananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan İlkadım ve Bafra ilçelerinde 14 kişinin üstleri, araçları ve ikametlerindeki aramalarda, 2.006 sentetik ecza hap, 96 gram metamfetamin,700 ml likit sentetik kannabinoid, 25 kök kenevir bitkisi, 23,80 gram sentetik kannabinoid, 1,65 gram esrar, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.