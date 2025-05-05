Samsun'da 5.5.2025 Yoğun Nikah Günü - Son Dakika
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Samsun'da 5.5.2025 Yoğun Nikah Günü

Samsun\'da 5.5.2025 Yoğun Nikah Günü

Samsun'da 5.5.2025'te evlenmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu, her 30 dakikada bir nikah kıyıldı.

05.05.2025 16:56
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Samsun'da 5.5.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

İlkadım Belediyesi Derebahçe Tesisleri'nde, nikah tarihlerinin 5.5.2025 olmasını isteyen çiftler aldıkları randevu sonrası nikah masasına oturdu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5.5.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerin yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Nikahları kıyılan çiftlere bir ömür boyu mutluluk dileyen Kurnaz, "Çiftlerimiz evlilik tarihlerinin bu unutulmaz tarihte olması için önceden randevuları zorladılar. Biz de evlendirme birimimizi tam kapasite çalıştırmış olduk. Ortalama her 30 dakikada bir nikah kıyıldı. Diğer nikaha geçebilmek için birkaç fotoğraf dışında çiftlerin fotoğraf çekimlerini salon dışında bahçede almaları istendi. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Serdar Genç ve Fatıma Nur Bolgi de bu özel günde nikah kıydıran çiftler arasında yer aldı. Genç, "Bu tarihte özellikle nikah kıymak istedik. Nikah tarihimizi hiç unutmayacağız. Nikahımızın kıyılması ve bu özel tarihte olması bizi daha çok mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 5.5.2025 Yoğun Nikah Günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 5.5.2025 Yoğun Nikah Günü - Son Dakika
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