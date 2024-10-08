Samsun\'da 6.7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki evinde 6 kilo 700 gram esrar ele geçirilen E.Ş. (41), gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.Ş.'nin İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 6 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. E.Ş., gözaltına alındı.
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