Samsun\'da 6 firari hükümlü ve 2 aranan kişi yakalandı

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 11 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.S, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.K, "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" 2 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, aynı suçtan 1 yıl 8 ay hüküm giyen 1 kişi, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile ifade vermeye yönelik araması bulunan 2 kişi yakalandı.
Hükümlüler cezaevine teslim edilirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Havva Özen, kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köpeklerin sahibi gözaltına alındı. Ölen kadının oğlu, köydeki çobanların köpeklerine gerektiği gibi bakmadığını ve yetkililerin gereken önlemleri almasını istedi.
Kdz. Ereğli'de itfaiye ekipleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ilçedeki özel kurumlarda eğitim gören özel bireyleri ağırladı. Özel çocuklar, bir de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü, özel bireyleri itfaiyeci olarak ağırlayarak, çalışmaları hakkında sunum yaptı ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Günün sonunda ise özel itfaiyecilere mantı ikramında bulunuldu.
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Elazığ'da 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı. Şerifoğulları, seçim sonuçlarının demokrasi zaferi olduğunu belirterek, şehre yapacakları hizmetlerin gururuyla çalışacaklarını söyledi.
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