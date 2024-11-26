Samsun\'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği\'nde Buharla Tarım Projesi

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SAMSUN'da düzenlenen 7'nci Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde 7'nci sınıf öğrencisi Hüseyin Esad Güner (12), su açısından dezavantajlı bölgelerde buharla topraksız tarım için proje üretti.

Samsun'da 20-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7'nci Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde suya elverişsiz alanlarda buharla topraksız tarım projesi ilgi çekti. Bartın Bilim ve Sanat Merkezi 7'nci sınıf öğrencisi Hüseyin Esad Güner geliştirdiği buharlı tarım projesine ilişkin, "Projenin amacı buharla topraksız tarım yapmaktı. Su ve toprak bakımından dezavantajlı bölgelerde tarım yapmaktı ve işimize yaradı. Aslında bu bir deneysel projeydi. Buharlı tarım projemizle, su ile çalışan deneyden yüzde 14 daha az su kullanmayı başardık. Toprağın ve suyun az olduğu çöl, uzay gibi bölgelerde yürütülebilecek bir çalışma. Biz bu çalışmayı 2 sene önce yapmıştık. Ancak üstüne koyarak daha da geliştirdik. Küçük saksı köklerinden buhar ile besleniyor. Döngü halinde sonsuza dek böyle buhar üretmeye devam ediyor. İçerisinde bulunan nem nozulü döngü halinde suyu alıp buhara çeviriyor. Her 5 saniyede bir buhar ile besleniyor. Neme göre buhar elde ediyor" diye konuştu.

'GELECEK İÇİN BU ŞEKİLDE ÇALIŞMALAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Projede danışman öğretmen olarak görev yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Muhammed Ali Savaş, "Projenin amacı Mars ve uzay gibi suyun az olduğu yerlerde topraksız tarım yaparken suyun daha az kullanılabileceği buharla tarım yöntemini incelemekti. Öğrencimiz buharla yaptığı tarım projesinde yüzde 14 daha az su kullanarak aynı verimi elde etti. Gelecek için bu şekilde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera Berkay YILDIZ SAMSUN,