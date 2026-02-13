Samsun\'da 74 Yaşında İlk Doğum Günü Kutlaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evde bakım hizmetinden yararlanan 74 yaşındaki Akgül Zengin'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin yaşayan çınarların hayatlarına dokunmaya, her alanda yanlarında olmaya devam ettiği vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesinin yaşlıların evde bakım hizmetinden sağlık hizmetlerine, refakat hizmetlerinden sosyalleşmelerine olanak sunacak projelere kadar her alanda destek sunduğu aktarılan açıklamada, "74 yaşındaki Akgül Zengin de hayatında ilk kez doğum günü sevincini Büyükşehir Belediyesi ile yaşadı. 76 yaşındaki eşi Nazım Zengin ile yaşayan Akgül Zengin için Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. Akgül Zengin kendisi için hazırlanan pasta ve hediyelerle sevinç yaşadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Akgül Zengin, Büyükşehir Belediyesinin hayatın her anında yanlarında olduklarına işaret ederek, "Bizi evimizden alıp gezilere götürüyorlar, güzellikleri keşfetmemize, sosyalleşmemize imkan sağlıyorlar. Yine evlerimizden alarak Yaşlılara Yönelik Aktif Yaşam Merkezinde misafir ediyorlar, orada tansiyonumuza şekerimize bakıyorlar, etkinliklerle güzel vakit geçirmemizi sağlıyorlar. Bu ziyaretle de beni çok mutlu ettiler. Bu yaşıma kadar böyle bir şey yaşamadım ben. 74 yaşındayım ilk kez doğum günüm kutlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

