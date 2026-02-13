Samsun'da 74 Yaşında İlk Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da 74 Yaşında İlk Doğum Günü Kutlaması

Samsun\'da 74 Yaşında İlk Doğum Günü Kutlaması
13.02.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Belediyesi, 74 yaşındaki Akgül Zengin'e sürpriz doğum günü kutladı, mutluluğunu paylaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evde bakım hizmetinden yararlanan 74 yaşındaki Akgül Zengin'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin yaşayan çınarların hayatlarına dokunmaya, her alanda yanlarında olmaya devam ettiği vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesinin yaşlıların evde bakım hizmetinden sağlık hizmetlerine, refakat hizmetlerinden sosyalleşmelerine olanak sunacak projelere kadar her alanda destek sunduğu aktarılan açıklamada, "74 yaşındaki Akgül Zengin de hayatında ilk kez doğum günü sevincini Büyükşehir Belediyesi ile yaşadı. 76 yaşındaki eşi Nazım Zengin ile yaşayan Akgül Zengin için Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. Akgül Zengin kendisi için hazırlanan pasta ve hediyelerle sevinç yaşadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Akgül Zengin, Büyükşehir Belediyesinin hayatın her anında yanlarında olduklarına işaret ederek, "Bizi evimizden alıp gezilere götürüyorlar, güzellikleri keşfetmemize, sosyalleşmemize imkan sağlıyorlar. Yine evlerimizden alarak Yaşlılara Yönelik Aktif Yaşam Merkezinde misafir ediyorlar, orada tansiyonumuza şekerimize bakıyorlar, etkinliklerle güzel vakit geçirmemizi sağlıyorlar. Bu ziyaretle de beni çok mutlu ettiler. Bu yaşıma kadar böyle bir şey yaşamadım ben. 74 yaşındayım ilk kez doğum günüm kutlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

???????

Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Doğum Günü, Belediye, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 74 Yaşında İlk Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı
Gelin’in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı
Ramazan öncesi marketler harekete geçti Bir üründe fiyat sabitlendi Ramazan öncesi marketler harekete geçti! Bir üründe fiyat sabitlendi

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:21:41. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 74 Yaşında İlk Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.