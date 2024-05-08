Samsun\'da 74 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 74 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Naide Ay'a (74) ulaşamayan yakınları, itfaiyeye haber verdi.
Eve balkondan giren Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaşlı kadını hareketsiz halde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk incelemede, Ay'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ay'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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