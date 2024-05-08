Samsun'da 74 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 74 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Samsun\'da 74 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Naide Ay, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından ulaşılamayan Ay'ın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede, Ay'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

08.05.2024 16:23
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 74 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Naide Ay'a (74) ulaşamayan yakınları, itfaiyeye haber verdi.

Eve balkondan giren Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaşlı kadını hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, Ay'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ay'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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