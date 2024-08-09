Samsun'un Atakum ilçesinde aracında 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, otomobilde ve S.K'nin üzerinde yaptıkları aramada 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da 8 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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